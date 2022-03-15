"جمعية كبار السن" تقيم حفلًا لتكريم الداعمين لأنشطتها

كما قدم جزيل الشكر والعرفان للأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، على الرعاية الكريمة، والتبرع السخي، وأهمية وضرورة السعي لعمل مذكرة تفاهم مع مكاتبه، وكل من حضر وشارك في نجاح الاحتفاء بتكريم الداعمين والصحف ورجال الأعمال.