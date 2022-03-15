"جمعية كبار السن" تقيم حفلًا لتكريم الداعمين لأنشطتها

نظمت جمعية كبار السن حفلًا لتكريم عدد من الداعمين والصحف ورجال الأعمال، تحت رعاية الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، ونخبة من المختصين والمختصات في مجال العمل الخيري والإنساني، وكوكبة من الإعلاميين، وأعضاء مجلس الإدارة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة سامي الحمود: نعدكم أن تروا جمعيتكم دائمًا سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار وتقدم لجميع خدماتها المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى.
وأضاف: سنبذل قصارى الجهود في أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، لكسب الأجر، وكسب ثقة محبي الخير أمثالكم لدعم ومؤازرة العمل الخيري والإنساني.
وتابع: نطمح لتلقي آراء واقتراحات الجميع لتحقق آمال وطموح كبار السن وأسرهم؛ لمستقبل مشرق --بإذن الله تعالى- والمساهمة في رؤية الوطن ٢٠٣٠.
وأشاد "الحمود" بالجهود الموفقة التي قدمها جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية وفريق العمل الذي يشرف ويتابع كل خطوات للحفل؛ حتى تكون جميع برامج وأنشطة الجمعية على درجة من الإتقان والتميز لخدمة الدين والوطن والمواطن.
كما قدم جزيل الشكر والعرفان للأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، على الرعاية الكريمة، والتبرع السخي، وأهمية وضرورة السعي لعمل مذكرة تفاهم مع مكاتبه، وكل من حضر وشارك في نجاح الاحتفاء بتكريم الداعمين والصحف ورجال الأعمال.