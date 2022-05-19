جمعية مبتوري الأطراف تعقد عموميتها غير العادية الأولى عبر "زووم"

من جانب آخر تساعد الجمعية فاقدي الأطراف في الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية، وتأهيلهم للتكيف نفسيًّا واجتماعيًّا معها، وتدريبهم على استخدامها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية لفاقدي الأطراف من الذكور والإناث.