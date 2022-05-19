جمعية مبتوري الأطراف تعقد عموميتها غير العادية الأولى عبر "زووم"

عقدت الجمعية العمومية لجمعية رعاية مبتوري الأطراف، اليوم الخميس، في دورتها غير العادية الأولى من خلال تطبيق zoom، بحضور رئيس مجلس الإدارة ماجد العتيبي، وجميع أعضاء المجلس.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة أهم ما جاء في جدول الاجتماع بالتسلسل؛ حيث تم طلب الموافقة على إضافة الاسم المختصر "بتور" في ترخيص جمعية رعاية مبتوري الأطراف.
كذلك المطالبة بتوسيع نطاق خدمات الجمعية لجميع مناطق المملكة لحاجة المبتورين.
كما تقرّر استحداث عضويات جديدة للجمعية "داعم - صديق بتور - متدرب - ممارس صحي - أخصائي أو فني أطراف صناعية - سفير بتور".
وقررت الجمعية فتح باب ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح.
وفي الختام تم التصويت على الاعتماد لقرارات الجمعية العمومية غير العادية.
وتم ترشيح العضو الاحتياطي سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصبح لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناء على موافقة مركز التنمية.
وقد استعرض المدير التنفيذي للجمعية بدر العليان، أبرز وأهم الأعمال والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم؛ حيث تم إعداد خطة استراتيجية وأخرى تشغيلية.
كما أعدت جميع اللوائح والسياسات لتنظيم العمل ومتطلبات الحوكمة، وسعت إلى عقد اتفاقيات مع جهات متعددة لخدمة ذوي البتور، ومساعدة وتمكين ذوي البتور في الحصول على العلاج من خلال منصات العلاج الوقفية.
وقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص مركز التنمية الاجتماعية؛ على دعمهم المتواصل لأعمال الجمعية وتواصلهم الدؤوب لتقديم الاستشارات للرفع من مستوى وبرامج الجمعية.
من جانب آخر تساعد الجمعية فاقدي الأطراف في الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية، وتأهيلهم للتكيف نفسيًّا واجتماعيًّا معها، وتدريبهم على استخدامها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية لفاقدي الأطراف من الذكور والإناث.
وتوفير مجموعة من البرامج الرعائية، وبرامج التوظيف والخدمات المساندة لهم، والمساهمة في تأهيلهم للاندماج في المجتمع، ومساعدتهم في توفير البدائل الاصطناعية لتعينهم على التكيف مع ظروفهم واستثمار مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.