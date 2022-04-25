جمعية مراكز الأحياء بمكة تطلق مبادرة "هدية العيد"

وقال مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي في تصريحٍ لـ"سبق": هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم "أحب الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخله على مُسلِم".