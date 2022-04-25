جمعية "مراكز الأحياء" بمكة تُطلق مبادرة "هدية العيد" لدعم المحتاجين

وقال مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام، د.طلال اللهيبي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخله على مُسلِم".