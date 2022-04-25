جمعية "مراكز الأحياء" بمكة تُطلق مبادرة "هدية العيد" لدعم المحتاجين

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، مبادرة "هدية العيد" للعام الثالث على التوالي، لإبهاج الأرامل والأيتام والمحتاجين في البلد الحرام.
وقال مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام، د.طلال اللهيبي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخله على مُسلِم".
وأضاف أن هدية العيد عبارة عن سلة غذائية تحوي أكثر من 99 قطعة غذائية وهدايا متنوعة للمحتاجين في مكة المكرمة، وتسعى الجمعية إلى إعداد 20 ألف سلة غذائية وتوزيعها على مستحقيها في البلد الحرام.
ونوّه إلى استعداد الجمعية لتنفيذ هذه المبادرة من خلال 21 مركز حي و22 منتدى و53 فريقاً تطوعياً، يعدّون هذه السلال ويقومون بتوزيعها على المحتاجين في مختلف جهات وأنحاء مكة المكرمة.
ودعا المجتمع المكي بمختلف أطيافه وجهاته ومؤسساته إلى المشاركة في تحسين جودة حياة الأسر الفقيرة في العيد، ليعيشوا الفرحة أسوة بغيرهم من بقية الشرائح، وليتحقق التكافل والتعاضد المجتمعي وهو أحد الأهداف الرئيسة لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.