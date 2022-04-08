جمعية مكافحة السرطان الخيرية تدشن متجرها الإلكتروني

دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، متجرها الإلكتروني المخصص لتقديم التبرعات لمرضى السرطان من خلال عدد من المبادرات المعروضة في المتجر، وذلك تزامناً مع إطلاقها لحملتها الرمضانية #خيرك_باقي.
وأوضحت الجمعية، بأن فكرة إطلاق المتجر الإلكتروني أتت للتسهيل على المتبرعين وإتاحة الفرصة لهم لمساندة المرضى والاطلاع على المبادرات المقدمة لهم، والتي تهدف بشكل أساسي لمساعدتهم على إكمال رحلتهم العلاجية.
وأبانت الجمعية بأن المتجر يتضمن العديد من المبادرات المعروضة، كمبادرة داعم التي خصصت لتقديم الدعم المادي، مبادرة مساند المختصة بتقديم الإعاشة الفورية للمرضى، مبادرة يُسر لصرف رواتب شهرية للمرضى، مبادرة ناقل تقدم خدمة النقل بين مدن المملكة لمدينة الرياض التي يتلقى المريض فيها العلاج، ومبادرة مشوار لنقل المرضى في مدينة الرياض من مكان سكنهم لمراكز تلقي العلاج، ومبادرة إسكان مخصص لتوفير السكن للمرضى وعائلاتهم لمن هم خارج مدينة الرياض أثناء تلقي العلاج، ومبادرة نيسر لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى، ومبادرة علاج للمرضى المقيمين لمن هم غير قادرين على دفع وتحمل تكاليف العلاج ومبادرة الإهداءات.
وأضافت الجمعية، أنها تعمل على العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى خدماتها والوصول للريادة في مجال خدمة مرضى السرطان، وتطوير كفاءاتها البشرية وتنميتها لتنعكس بذلك على جودة خدماتها المقدمة للمرضى.
ودعت الجمعية للمساهمة في دعم مرضى السرطان بالدخول للمتجر الإلكتروني والاطلاع على المبادرات عبر الرابط التاليstore.saudicancer.sa