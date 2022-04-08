جمعية مكافحة السرطان الخيرية تدشن متجرها الإلكتروني

وأبانت الجمعية بأن المتجر يتضمن العديد من المبادرات المعروضة، كمبادرة داعم التي خصصت لتقديم الدعم المادي، مبادرة مساند المختصة بتقديم الإعاشة الفورية للمرضى، مبادرة يُسر لصرف رواتب شهرية للمرضى، مبادرة ناقل تقدم خدمة النقل بين مدن المملكة لمدينة الرياض التي يتلقى المريض فيها العلاج، ومبادرة مشوار لنقل المرضى في مدينة الرياض من مكان سكنهم لمراكز تلقي العلاج، ومبادرة إسكان مخصص لتوفير السكن للمرضى وعائلاتهم لمن هم خارج مدينة الرياض أثناء تلقي العلاج، ومبادرة نيسر لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى، ومبادرة علاج للمرضى المقيمين لمن هم غير قادرين على دفع وتحمل تكاليف العلاج ومبادرة الإهداءات.