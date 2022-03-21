جمعية نساء المستقبل توقع شراكة إستراتيجية مع الاتجاه العدلي للمحاماة

وقَّعت جمعية نساء المستقبل شراكة إستراتيجية مع الاتجاه العدلي للمحاماة والاستشارات القانونية، بحضور الدكتورة غريبة الطويهر رئيس الجمعية وعبد الله الدوسري الرئيس التنفيذي للشركة.
وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للجمعية وإطلاق برامج استشارية وتوعوية وتنموية لأعضاء ومستفيدي الجمعية ضمن جهود الطرفين في تفعيل المسؤولية الاجتماعية.
وأكدت الطويهر بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية لبناء شراكات مع كافة القطاعات بما يعود نفعها على المستفيدين والمجتمع، مضيفةً أن الخدمات القانونية مهمة جداً والتوعية بها مطلب لتوجه هذا القطاع بدعم تمكين المرأة وتقديم خدمات مجانية تعزز من حياتها الاجتماعية والمهنية.
بدوره أضاف الدوسري أن الشركة تسعى لدعم القطاع غير الربحي من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتهدف لتخديم الخدمات الاستشارية مجاناً بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متنوعة تهدف لتمكين المرأة في القطاع العدلي بكافة المناطق.
الجدير بالذكر أن الطرفين بصدد إطلاق برنامج الاستشارات القانونية مجاناً وإطلاق برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.