جمعية نساء المستقبل توقع شراكة إستراتيجية مع الاتجاه العدلي للمحاماة

وأكدت الطويهر بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية لبناء شراكات مع كافة القطاعات بما يعود نفعها على المستفيدين والمجتمع، مضيفةً أن الخدمات القانونية مهمة جداً والتوعية بها مطلب لتوجه هذا القطاع بدعم تمكين المرأة وتقديم خدمات مجانية تعزز من حياتها الاجتماعية والمهنية.