جمعية "واعي" تختتم دورتين في الرياض لتعزيز الإدارة السليمة للأسرة

وتوه "الرويغ" إلى الفائدة الكبيرة التي تتركها هذه البرامج على المشاركين والأثر الإيجابي على المجتمع؛ للحد من المشاكل الأسرية والطلاق، مثمنًا دور الداعمين لهذه البرامج.