جمعية "واعي" تختتم دورتين في الرياض لتعزيز الإدارة السليمة للأسرة

اختتمت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي"، مساء الأحد، برنامج "رخصة قيادة الأسرة" بمدينة الرياض، برعاية مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية.
ويهدف المشروع إلى إكساب الشباب والفتيات مهارات الإدارة السليمة في نجاح الأسرة واستقرارها وتبصيرها، بما قد يواجههم من مشكلات، وللحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق الرقي بالمجتمع.
وقال المدير التنفيذي عبدالعزيز الرويغ: إن عدد المستفيدين بلغ 78 شابًا وشابة من خلال دورتين بمدينة الرياض، ضمن هذا المشروع.
وتوه "الرويغ" إلى الفائدة الكبيرة التي تتركها هذه البرامج على المشاركين والأثر الإيجابي على المجتمع؛ للحد من المشاكل الأسرية والطلاق، مثمنًا دور الداعمين لهذه البرامج.