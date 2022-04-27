"جود حائل" تقيم إفطارًا جماعيًا للمتطوعين وتكرّم المتميزين

أقامت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود"، أمس، مأدبة إفطار رمضاني للمتطوعين والمتطوعات في فرقها التابعة لها، وذلك باستضافة مكانية من نادي الجبلين.
وشارك عدد من المتطوعين والمتطوعات في إعداد مائدة الإفطار، فيما تكفلت الجمعية أيضاً بوجبات إضافية وإعداد القهوة والشاي.
وقد استقبل المتطوعون نائب رئيس مجلس الإدارة عدي سعيد الهمزاني، الذي رحّب بهم وشكرهم على جهودهم في الجمعية من خلال انخراطهم في العمل التطوعي والإبداع فيه من خلال التطبيق الميداني له، وزيادة التوعية بأهميته عن بقية أفراد المجتمع.
وبعد أن تناول الجميع الإفطار، قدّم "الهمزاني" نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية دروعًا تذكارية لشركاء وداعمي "جود"، وتوزيع شهادات شكر وتقدير للمتطوعين والمتطوعات.
حضر مأدبة الإفطار أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعةً، فيما شكر "الهمزاني" نادي الجبلين على استضافته لمائدة الإفطار، منوهًا بالشراكة المُجتمعية التي يقدمها النادي للمتطوعين خاصة وأفراد المجتمع عامة، وعبّر عدد من المتطوعين عن سرورهم بإقامة هذه المناسبة.