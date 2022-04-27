"جود حائل" تقيم إفطارًا جماعيًا للمتطوعين وتكرّم المتميزين

وقد استقبل المتطوعون نائب رئيس مجلس الإدارة عدي سعيد الهمزاني، الذي رحّب بهم وشكرهم على جهودهم في الجمعية من خلال انخراطهم في العمل التطوعي والإبداع فيه من خلال التطبيق الميداني له، وزيادة التوعية بأهميته عن بقية أفراد المجتمع.