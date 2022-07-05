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جولات أمانة الطائف تكشف التزام الأندية الرياضية والمشاغل النسائية

خلال الإجازة ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك حيث الإقبال المتزايد
جولات أمانة الطائف تكشف التزام الأندية الرياضية والمشاغل النسائية
فهد العتيبي

كشف عدد من المراقبات في الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلةً بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية" بأمانة محافظة الطائف، مدى التزام الأندية الرياضية النسائية، والمشاغل النسائية في المحافظة بالتعليمات والإجراءات البلدية.

جاء ذلك من خلال جولات مكثفة قُمنَ بها فترة المرابطة الحالية، خلال أيام الإجازة ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث الإقبال يتزايد على تلك المنشآت من النساء، وأخضعنَ المشاغل النسائية للتفتيش ومتابعة المواد والمنتجات المُستخدمة والتأكد من جودتها، كذلك متابعة النظافة داخل تلك المنشآت والحث على الاستمرار في ذلك، وعدم التهاون حتى لا تطالها العقوبات الغرامية أو العقوبات التي قد تصل لإغلاق النشاط.

أمانة الطائف
عيد الأضحى المبارك
الصالونات والمشاغل النسائية
الأندية الرياضية

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