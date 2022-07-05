جولات أمانة الطائف تكشف التزام الأندية الرياضية والمشاغل النسائية

جاء ذلك من خلال جولات مكثفة قُمنَ بها فترة المرابطة الحالية، خلال أيام الإجازة ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث الإقبال يتزايد على تلك المنشآت من النساء، وأخضعنَ المشاغل النسائية للتفتيش ومتابعة المواد والمنتجات المُستخدمة والتأكد من جودتها، كذلك متابعة النظافة داخل تلك المنشآت والحث على الاستمرار في ذلك، وعدم التهاون حتى لا تطالها العقوبات الغرامية أو العقوبات التي قد تصل لإغلاق النشاط.