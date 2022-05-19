حائل.. "الشويعر" يُلقي محاضرة بعنوان "منصة إحسان.. الدلالة والأبعاد"

وأضاف الشويعر: إنشاء هذه المنصة له دلالات كثيرة؛ منها: الانطلاق من جانب الخير في المجتمع وتعزيزه، ودلالة على رعاية الدولة لجانب البر والصدقة، وحفظ أموال المسلمين وعدم التفريط فيها، والمبادرة في توظيف التقنية في كافة مناحي الحياة، والحرص على التخفيف على المتبرعين في برامج الإنفاق، كذلك الحرص على المستفيد أن تصله المساعدة دون تأخير.