حائل.. "الشويعر" يُلقي محاضرة بعنوان "منصة إحسان.. الدلالة والأبعاد"

نفّذ النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، مساء اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "منصة إحسان.. الدلالة والأبعاد"، قدّمها المدير العام للشؤون العلمية والثقافية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، وأدارها عبدالعزيز بن بدر السبهان.
وقال مقدم المحاضرة الدكتور أحمد بن فهد الشويعر: منصة "إحسان" الواقعة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات "سدايا" والمنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ تسهم في دعم المجتمع ليكون مجتمعًا حيويًّا بتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتحقيق اقتصاد مزدهر لتنمية الاقتصاد وزيادة التوظيف، ووطن طموح يُعزز فعالية الحوكمة وتمكين المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف الشويعر: إنشاء هذه المنصة له دلالات كثيرة؛ منها: الانطلاق من جانب الخير في المجتمع وتعزيزه، ودلالة على رعاية الدولة لجانب البر والصدقة، وحفظ أموال المسلمين وعدم التفريط فيها، والمبادرة في توظيف التقنية في كافة مناحي الحياة، والحرص على التخفيف على المتبرعين في برامج الإنفاق، كذلك الحرص على المستفيد أن تصله المساعدة دون تأخير.
وعن أبعاد منصة "إحسان"، أردف المُحاضر: المنصة تُظهر سماحة الدين، وتركز على أعمال الحوكمة في جمع الأموال، وتبرز شخصية المسلم، وتعزز الثقة بين المواطن والحوكمة، والمنصة تضم عددًا من المبادرات والخدمات ومنها: متجر يقوم بشراء الاحتياجات، وأداء الكفارات، والأدوات والأجهزة الطبية والسقايا، وطباعة المصاحف، وكفالة الأيتام وغيرها.
وبيّن "الشويعر" أن منصة "إحسان" تشتمل كذلك على مبادرة "فرجت" للمساهمة في التخفيف عن سجناء الحقوق المالية، وخدمة "تيسرت" وهي مشروع لسد حاجة المعسرين، أو إعانة المواطنين في تسديد فواتير الكهرباء، وكذلك خدمة "الإغاثة"، وتُعنى بالفرص الإغاثية العالمية، إضافة إلى خدمة المشاريع، ولها قسمان، الأول يتمثل في التبرع للمعوزين للسكن، والثاني يتعلق بمشاريع عامة مثل إجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين وغيرها.