"حاتم العمري" يزور قطاع شمال مكة المكرمة الصحي

تأتي تلك الجولة ضمن سلسلة زيارات الرئيس العام التنفيذي د. حاتم العمري، بمستشفيات ومرافق التجمع الصحي بمكة المكرمة، ولقاءات مع العاملين بتلك المرافق؛ للتعريف ببرامج التغيير لتحول القطاع الصحي تحت مسمى "مستقبل أفضل".