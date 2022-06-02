"حاتم العمري" يزور قطاع شمال مكة المكرمة الصحي

زار الرئيس العام التنفيذي المكلف لـ"التجمع الصحي بمكة المكرمة" الدكتور حاتم العمري، اليوم الخميس، قطاع شمال مكة المكرمة الصحي.
وتفقد الدكتور "العمري" والفريق المرافق له، مستشفى خليص العام، ومستشفى الكامل ومركز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.
كما اجتمع مع القياديين والموظفين للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الشمالي للتجمع الصحي بمكة.
تأتي تلك الجولة ضمن سلسلة زيارات الرئيس العام التنفيذي د. حاتم العمري، بمستشفيات ومرافق التجمع الصحي بمكة المكرمة، ولقاءات مع العاملين بتلك المرافق؛ للتعريف ببرامج التغيير لتحول القطاع الصحي تحت مسمى "مستقبل أفضل".
واطلع الدكتور حاتم العمري على سير العمل في المستشفيات والمراكز والآلية المتبعة في خدمة المرضى. كما استمع إلى آراء وملاحظات الممارسين الصحيين لتطوير الخدمات المقدمة وبذل المزيد من الجهود.
وفي ختام الزيارة قدم الرئيس العام التنفيذي المكلف لـ"التجمع الصحي بمكة المكرمة"، شكره وتقديره لجميع العاملين في المرافق الصحية، حاثًّا على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.