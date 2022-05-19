حديقة الحيوان بالطائف تفتح أبوابها مجاناً لطلاب التربية الخاصة‎‎

ضرب المسؤولون في حديقة الحيوان بمحافظة الطائف، مثالًا للقيم النبيلة والمواقف الصادقة بعد استقبالهم صباح اليوم الخميس، بالمجان، طلاب برنامج التربية الخاصة بإحدى الثانويات بمحافظة الطائف، في وقت خارج دوام العاملين في الحديقة.