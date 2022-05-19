حديقة الحيوان بالطائف تفتح أبوابها مجاناً لطلاب التربية الخاصة‎‎

ضرب المسؤولون في حديقة الحيوان بمحافظة الطائف، مثالًا للقيم النبيلة والمواقف الصادقة بعد استقبالهم صباح اليوم الخميس، بالمجان، طلاب برنامج التربية الخاصة بإحدى الثانويات بمحافظة الطائف، في وقت خارج دوام العاملين في الحديقة.
وفور مخاطبة معلمي التربية الخاصة بثانوية هوزان بمحافظة الطائف، القائمين على حديقة الحيوان لحضور الطلاب، وافقت إدارة الحديقة سريعًا على الطلب وتم إدخالهم مجانًا في وقت خارج دوام عمل الحديقة، في لفتة إنسانية منهم لرسم البسمة على محيا هذه الفئة الغالية من المجتمع .
واستمتع الطلاب بالحديقة وسط ترحيب المسؤولين والعاملين بها؛ دعمًا لهذه الفئة الغالية.