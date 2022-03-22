"حركية" تختتم مشاركتها في معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

اختتمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية مشاركتها في "معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، الذي نظمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمر لمدة يومين متتاليين.
وهدف المعرض إلى ربط الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة مع جميع القطاعات، وبالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث تجاوز عدد فرص العمل المتاحة في المعرض أكثر من 600 فرصة وظيفية قدمتها نحو 50 جهة عمل من مختلف القطاعات.
وهدفت حركية من مشاركتها في "معرض تمكين" إلى إتاحة الفرص الوظيفية للمستفيدين وتمكينهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية تماشيًا مع رؤية 2030.
وتضمنت مشاركة حركية بركن تعريفي بمشروعات الجمعية، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين كالتأهيل العلاجي، والتدريب والتوظيف، والإسكان التنموي، والزواج، والمساعدات العامة، والنقل.. وغيرها، وقد لاقى جناح حركية تفاعل وإعجاب الجمهور بما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات ومبادرات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
إضافة إلى وجود "الورشة المتنقلة" خلال فترة المعرض، وذلك لتقديم صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية "مجانًا".
كما شارك مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي بورقة عمل خلال المعرض، تحدث فيها عن النقل الموجه لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وخلق فرص عمل لهم، من خلال نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك عن طريق التحاقهم بمزودي الخدمة المعتمدين رسميًا .
مشيرًا إلى أن حركية تنفذ سنويًا برنامج "مشاورك باليد" للهدف ذاته، من خلال تسليم المستفيدين ســيارات مجهـزة تجهيزًا كاملاً. للعمل عليها في نقل الركاب، حيث بلغ عدد المستفيدين 34 مستفيدًا منذ انطلاقة البرنامج.
وفي ختام كلمته قدَم الحمالي شكره وتقديره لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم معرض تمكين وإتاحة الفرصة لجمعية حركية لعرض تجربتها في برنامج النقل الموجه لإلحاق المستفيدين بسوق العمل، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة.