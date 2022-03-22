"حركية" تختتم مشاركتها في معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

مشيرًا إلى أن حركية تنفذ سنويًا برنامج "مشاورك باليد" للهدف ذاته، من خلال تسليم المستفيدين ســيارات مجهـزة تجهيزًا كاملاً. للعمل عليها في نقل الركاب، حيث بلغ عدد المستفيدين 34 مستفيدًا منذ انطلاقة البرنامج.