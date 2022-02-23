"حركية" تشارك في احتفالات هيئة الأركان بمناسبة "يوم التأسيس"

شاركت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" في احتفالات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، بمناسبة "يوم التأسيس" بمقر الكلية.

وتضمنت المشاركة كلمة لمدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي، رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، بهذه الذكرى التاريخية المجيدة، والمسيرة العطرة الحافلة بالإنجازات والبطولات والكفاح، والخالدة في النفوس والغائرة في عمق التاريخ.

وقال "الحمالي": إن "يوم التأسيس" ذكرى عزيزة في النفوس وخالدة في الوجدان، نستذكر فيه أمجاد رجال أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرفعة والقوة، وإرساء دولة تتمتع بالاستقلال والقضاء على الاضطرابات والتشتت التي تعيشها المنطقة سابقًا، ولم تخضع لأي قوة خارجية.

وأضاف: دولة دستورها القرآن الكريم وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ونشأت على العراقة والأصالة وقيام نسيج اجتماعي مثالي تربطه روابط الدين والدم والوطن.

وتابع: لقد أصبحت المملكة في عهدنا الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مصاف الدول المتقدمة بكل المجالات، والدولة الأكثر تأثيرًا على الساحة العربية والإقليمية والعالمية.

كما شكر "الحمالي" كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة لدعوتهم واستضافتهم وفد "حركية" ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وتفعيل المناسبات الوطنية.

وشاهد وفد "حركية" الفعاليات الوطنية التي تضمنت الحفل وفيلمًا وثائقيًا بعنوان "التأسيس.. راية ودولة"، والعديد من الفقرات والقصائد الوطنية.

وفي ختام الحفل كرم قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، ضيوف "حركية"؛ لحضورهم ومشاركتهم احتفالات الكلية بمناسبة اليوم الوطني.