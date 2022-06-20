"حركية" تطلق مشروعها لتأمين كسوة العيد لأكثر من 500 أسرة معاق حركياً

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية " مشروع "كسوة العيد" وذلك لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مستفيدي الجمعية وأسرهم، وإضفاء السعادة على محيا أطفالهم مصحوبة بالابتسامات التي تزينها ثغورهم صباح يوم عيد، وذلك من خلال تأمين كسوة العيد لهم وارتداء الملابس الزاهية، ومشاركتهم مشاعر السعادة والبهجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت حركية أنها تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير كسوة العيد للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فرحة العيد وتعزيز عملية دمجهم بالمجتمع، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. والمساهمة في خدمة المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية.
وكشفت الجمعية أنها تستهدف توفير كسوة العيد لعدد (500) أسرة معاق بمبلغ إجمالي ( 500.000) ريال بواقع 1000 ريال لكل أسرة.
ودعت الجمعية الميسورين لإسعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم، وبث الفرح في نفوسهم، ورسم الابتسامة على شفاههم، من خلال التبرع بقيمة كسوة العيد عبر المتجر الإلكتروني أو إيداع المبلغ في أحد حسابات الجمعية المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج كسوة العيد يضاف إلى سلسلة من البرامج الاجتماعية والخدمية التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كبرنامج السلة الغذائية، وصيانة الكراسي المتحركة والزواج الجماعي، وبرنامج المساعدة على الإنجاب، وبرنامج النقل، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليمية وتقديم المساعدات العامة وغيرها. حيث تسعى حركية لتلمس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير متطلباتهم، ومساندتهم وتجويد حياتهم، مما كان لتلك البرامج الأثر في حياة المستفيدين وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم المستقبلية.