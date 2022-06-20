"حركية" تطلق مشروعها لتأمين كسوة العيد لأكثر من 500 أسرة معاق حركياً

تجدر الإشارة إلى أن برنامج كسوة العيد يضاف إلى سلسلة من البرامج الاجتماعية والخدمية التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كبرنامج السلة الغذائية، وصيانة الكراسي المتحركة والزواج الجماعي، وبرنامج المساعدة على الإنجاب، وبرنامج النقل، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليمية وتقديم المساعدات العامة وغيرها. حيث تسعى حركية لتلمس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير متطلباتهم، ومساندتهم وتجويد حياتهم، مما كان لتلك البرامج الأثر في حياة المستفيدين وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم المستقبلية.