"حركية" تعايد ذوي الإعاقة وحديثي الإصابة بعدة مستشفيات بالرياض

يُذكر أن "حركية" تنظم العديد من البرامج والزيارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية؛ وذلك لدمجهم المجتمع ومشاركتهم الفعاليات السعيدة، وإعداد وتجهيز فقرات متنوعة لرسم الابتسامة على محياهم وإضفاء أجواء من المرح والسرور إلى نفوسهم. واستشعاراً من دور "حركية" المجتمعي المنوط بها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المجتمع وتبني برامج نوعية، ومناشط اجتماعية؛ لخدمتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وتمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم؛ تماشياً مع رؤية 2030.