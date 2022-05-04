"حركية" تعايد ذوي الإعاقة وحديثي الإصابة بعدة مستشفيات بالرياض

زار وفد من جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عدداً من المنومين من الأشخاص ذوي الإعاقة وحديثي الإصابة، بمستشفيات التجمع الصحي الأول بالرياض، واشتملت الزيارة على مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي"، ومستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبديعة، ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية؛ وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وتوزيع الهدايا على المصابين بدعم من شركاء "حركية".
ويأتي تنظيم برنامج معايدة حركية امتداداً لدور الجمعية ومساندتها للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإدخال الفرح والسرور على نفوسهم ومشاركتهم الأفراح في المناسبات العامة وتقديم الهدايا لهم؛ تعبيراً عن الشعور بالود والمحبة والتآخي بين أفراد المجتمع.
يُذكر أن "حركية" تنظم العديد من البرامج والزيارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية؛ وذلك لدمجهم المجتمع ومشاركتهم الفعاليات السعيدة، وإعداد وتجهيز فقرات متنوعة لرسم الابتسامة على محياهم وإضفاء أجواء من المرح والسرور إلى نفوسهم. واستشعاراً من دور "حركية" المجتمعي المنوط بها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المجتمع وتبني برامج نوعية، ومناشط اجتماعية؛ لخدمتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وتمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم؛ تماشياً مع رؤية 2030.