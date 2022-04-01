حرم أمير الباحة تدشن مبادرة "المرأة مأمن وتمكين" وتنوه بعناية القيادة

دشنت حرم أمير منطقة الباحة، الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، مبادرة "المرأة مأمن وتمكين" التي تنفذها إمارة منطقة الباحة متمثلة في لجنة شؤون الأسرة.
وقد انطلق حفل التدشين بكلمة للأميرة، أوضحت خلالها ما حظيت به المرأة السعودية من دعم واهتمام في الكثير من الفرص التي تمكنها من تنمية مهاراتها وبناء قدراتها واستثمار طاقاتها والإسهام في خدمة وطنها وتعزيز دورها القيادي لبناء مستقبلها حتى أصبحت المرأة شريكًا فعالًا في تنمية المجتمع السعودي وفي بناء بيئة مجتمعية ناجحة في مختلف المجالات الأسرية والمهنية، والعلمية، والاجتماعية.
ونوهت بما حظيت به المرأة من قرارات ملكية وأوامر سامية هيأت مستوى الخدمات المساهمة في استقرارها اجتماعياً، واقتصادياً، ونفسياً، كما قدمت شكرها لمجلس شؤون الأسرة ولكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.
بعد ذلك، استعرض الجميع عرضاً مرئياً عن مبادرة "المرأة مأمن وتمكين" من أمين لجنة شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري وصاحبة المبادرة نادية بجاد الغامدي.
وفي نهاية العرض، دشنت الأميرة التطبيق الإلكتروني للمبادرة والذي تم من خلال التطبيق عبر الهواتف المحمولة المختلفة وإتاحتها للمستخدمين لتفعيله وإمكانية استخدامه، فيما اختتم الحفل بتكريم فريق عمل المبادرة بشهادات شكر وتقدير قدمتها حرم أمير منطقة الباحة.