حرم أمير الباحة تدشن مبادرة "المرأة مأمن وتمكين" وتنوه بعناية القيادة

وقد انطلق حفل التدشين بكلمة للأميرة، أوضحت خلالها ما حظيت به المرأة السعودية من دعم واهتمام في الكثير من الفرص التي تمكنها من تنمية مهاراتها وبناء قدراتها واستثمار طاقاتها والإسهام في خدمة وطنها وتعزيز دورها القيادي لبناء مستقبلها حتى أصبحت المرأة شريكًا فعالًا في تنمية المجتمع السعودي وفي بناء بيئة مجتمعية ناجحة في مختلف المجالات الأسرية والمهنية، والعلمية، والاجتماعية.