حَرَمُ أمير المدينة ترعى حفل تخريج طالبات الدفعة الثامنة عشرة بجامعة طيبة

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بكلمته التي ألقاها في الحفل، رعاية الأميرة لولوة السديري لحفل التخريج ومشاركتها بناتها الطالبات يوم فرحتهن، كما قدّم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل للجامعة ومتابعتها المستمرة لمسيرتها التعليمية، كما هنّأ الطالبات الخريجات؛ داعيًا الله أن يوفقهن لخدمة دينهن ووطنهن؛ مضيفًا أن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية من أجل مستقبل ناجح؛ خدمة لهذا الوطن الكريم، بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها ومن القيم أصفاها وأنقاها ومن المهارات أفضلها وأقواها.