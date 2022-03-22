حرم أمير المدينة ترعى حفل تكريم عضوات "إعلاميون" في يوم المرأة العالمي

رعت حرم أمير منطقة المدينة المنورة، الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، حفل تدشين 18 إصدارًا أدبيًّا نسائيًّا في الرواية والقصة والشعر، نفَّذه ونظمه القسم النسائي بأدبي المدينة، بالتعاون مع جمعية "إعلاميون"، ورواق أديبات المدينة، وذلك في قاعة النادي الأدبي على مدى يومَيْن، وسيُقام على هامش حفل التدشين معرض لبيع الإصدارات.
من جانبها، أوضحت ابتسام المبارك مديرة "إعلاميون" المدينة، المنسقة الثقافية ومشرفة القسم النسائي بأدبي المدينة، أن تدشين إصدارات أدبية لمؤلفات من المدينة المنورة يعد فخرًا للساحة الأدبية والمشهد الثقافي السعودي، كما أن تدشين الكتب للمؤلفين والمؤلفات يساعد في نمو الحراك الثقافي لنادي المدينة الأدبي ضمن مبادراته المعهودة التي يسعى من خلالها لاستقطاب رواد ورائدات الثقافة والفكر والأدب لتكون منصة ثقافية وأدبية وفكرية واحدة، يلتقون فيها، وينثرون إبداعاتهم من خلالها.
وأبانت المبارك أن من ضمن الإصدارات الـ(١٨) التي دُشنت سبعة إصدارات لثلاث عضوات من أعضاء جمعية "إعلاميون". وهذه الإصدارات هي: جماليات، وحياة على حرف، وحدك، وفي براثن قهوة الصباح للكاتبة جمال عبدالله السعدي، والياسمين وما أرى، ولا أريد حلمًا للكاتبة ابتسام المبارك، ومن أطلق سهامي للكاتبة إيمان حماد الحماد. لافتة إلى أن الاحتفالات بتدشين المؤلفات الأدبية تعد منارة إشعاع فكرية، تلتقي فيها معارف وثقافات وأفكار وآراء واتجاهات وإبداعات المؤلفين؛ ما ينعكس على انتشار وتوسع نشاط التأليف والمؤلفين وحركة النشر وحراك التوزيع والتسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة.