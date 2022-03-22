حرم أمير المدينة ترعى حفل تكريم عضوات "إعلاميون" في يوم المرأة العالمي

وأبانت المبارك أن من ضمن الإصدارات الـ(١٨) التي دُشنت سبعة إصدارات لثلاث عضوات من أعضاء جمعية "إعلاميون". وهذه الإصدارات هي: جماليات، وحياة على حرف، وحدك، وفي براثن قهوة الصباح للكاتبة جمال عبدالله السعدي، والياسمين وما أرى، ولا أريد حلمًا للكاتبة ابتسام المبارك، ومن أطلق سهامي للكاتبة إيمان حماد الحماد. لافتة إلى أن الاحتفالات بتدشين المؤلفات الأدبية تعد منارة إشعاع فكرية، تلتقي فيها معارف وثقافات وأفكار وآراء واتجاهات وإبداعات المؤلفين؛ ما ينعكس على انتشار وتوسع نشاط التأليف والمؤلفين وحركة النشر وحراك التوزيع والتسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة.