حسام بن سعود الرئيس الفخري لـ"تراحم الباحة” يدعو لدعم حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"

وشدد أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة "تراحم" بالمنطقة، ‏على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل للعمل الخيري في جميع مناطق المملكة، حاثًا جميع الميسورين على دعم حملة لجنة رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" لمستفيدي اللجنة في المنطقة والإسهام في تأمين احتياجاتهم، وتجديد التكافل الاجتماعي الذي أوصى به ديننا الحنيف خصوصًا في هذا الشهر المبارك من خلال التبرع لها عبر موقع https://donate.trahum.org.sa ، للفوز بعظيم الأجر وإدخال البهجة والسرور على هذه الفئة التي تحتاج إلى وقفة المجتمع معها.