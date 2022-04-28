حسام بن سعود الرئيس الفخري لـ"تراحم الباحة” يدعو لدعم حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الباحة (تراحم الباحة)، بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الخيري من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - وذلك من خلال الدعم المستمر للجمعيات واللجان الخيرية على مستوى مناطق المملكة.
وشدد أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة "تراحم" بالمنطقة، على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل للعمل الخيري في جميع مناطق المملكة، حاثًا جميع الميسورين على دعم حملة لجنة رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" لمستفيدي اللجنة في المنطقة والإسهام في تأمين احتياجاتهم، وتجديد التكافل الاجتماعي الذي أوصى به ديننا الحنيف خصوصًا في هذا الشهر المبارك من خلال التبرع لها عبر موقع https://donate.trahum.org.sa ، للفوز بعظيم الأجر وإدخال البهجة والسرور على هذه الفئة التي تحتاج إلى وقفة المجتمع معها.