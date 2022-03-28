حضانة أسماك وأكسجين.. شاهد انطلاق مبادرة زراعة المانجروف بمكة

وبيّن "الغامدي"؛ أن التوسع في زراعة أشجار المانجروف على ساحل البحر الأحمر، يهدف إلى تعظيم الإمكانات البيئية والسياحية التي تنعكس على الاقتصاد، وتشكل أحد أركان تطبيق البحوث العلمية في هذا المجال الواعد الذي يشكل أيضاً إحدى الخطط الطموحة للدولة لتنمية شواطئها والاستفادة من الميزة النسبية للبحوث في تحقيق التنمية المستدامة.