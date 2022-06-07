حضور كبير يشهد انطلاق ملتقى الطب التجميلي في دورته الخامسة بالرياض

وقال في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة حيث يعقد الملتقى بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات: "يسرني تدشين هذا الملتقى الطبي المتميز الذي حقق سمعة حسنة وصدى طيبًا على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الملتقى في دورته الخامسة يقدم نموذج العمل الحضاري والجهد المؤسسي لصناعة المنصة الأبرز التي تعكس حجم القطاع وقوته".