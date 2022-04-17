"حفظ النعمة" بحائل.. 7 أعوام من العمل المتواصل للتقليل من الهدر والفقد في الغذاء

وبحسب تقرير أعدته الجمعية، يتضمن جهودها التطوعية خلال الأعوام السابقة، فإن الجمعية نفَّذت العديد من البرامج والمبادرات، منها ما كان تحت إشراف الوزارة من خلال الصندوق المجتمعي الذي أُعد أثناء جائحة كورونا -لا أعادها الله-، التي حرصت الدولة -رعاها الله- على التخفيف من آثارها، سواء على المواطن أو المقيم، فضلاً عمَّن كان مسجَّلاً في الجمعية، الذين يبلغون نحو 8000 مستفيد موزعين على ثلاث فئات، منهم من هو مستفيد من الضمان، ومنهم غير ذلك، ومنهم مقيمون.. مستعينة بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وبتوجيه كريم من سمو أمير منطقة حائل ونائبه.