"حفظ النعمة" بحائل.. 7 أعوام من العمل المتواصل للتقليل من الهدر والفقد في الغذاء
تواصل الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بمنطقة حائل، المسجَّلة لدى وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية برقم 683، جهودها للعام السابع على التوالي في رفع الوعي المجتمعي للتقليل من الهدر والفقد الغذائي، ومن الإسراف في الولائم مصداقًا لقوله تعالى {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها في أنحاء المنطقة.
وبحسب تقرير أعدته الجمعية، يتضمن جهودها التطوعية خلال الأعوام السابقة، فإن الجمعية نفَّذت العديد من البرامج والمبادرات، منها ما كان تحت إشراف الوزارة من خلال الصندوق المجتمعي الذي أُعد أثناء جائحة كورونا -لا أعادها الله-، التي حرصت الدولة -رعاها الله- على التخفيف من آثارها، سواء على المواطن أو المقيم، فضلاً عمَّن كان مسجَّلاً في الجمعية، الذين يبلغون نحو 8000 مستفيد موزعين على ثلاث فئات، منهم من هو مستفيد من الضمان، ومنهم غير ذلك، ومنهم مقيمون.. مستعينة بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وبتوجيه كريم من سمو أمير منطقة حائل ونائبه.
ويركز التقرير على أبرز المبادرات التي نُفذت خلال العامَين الماضيَين، منها مبادرة "نعمة مقيم"، التي تم خلالها توزيع 10 آلاف سلة غذائية على المقيمين أثناء الجائحة، وتم توزيع ما يقارب 6000 سلة من مؤسسة الغويري الخيرية على مواطنين، فضلاً عن التعاون مع منصة إحسان بتوزيع مبادرة سقيا؛ إذ تم توزيع 15 ألف كرتون ماء خلال ثلاثة أشهر، وعشرة آلاف وجبة غداء.
وشملت جهود الجمعية صون مئات المناسبات من خلال استقبال فائضها، وتوزيعه بعد تأهيله على آلاف الأُسر؛ إذ تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة غذائية، إلى جانب توزيع 10 آلاف وجبة غداء خلال شهرَي رجب وشعبان الماضي، وتوزيع نحو 11 ألف سلة غذائية للمستهدفين، وتوزيع أكثر من مئة طن من التمور خلال العامَين المنصرمَين.
ونوه رئيس جمعية حفظ النعمة بحائل، عبدالعزيز المشهور، بالدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، ومن أمير منطقة حائل ونائبه، منذ تأسيسها في عام 1436هـ؛ وهو ما عزز جهودها الساعية لرفع الوعي المجتمعي تجاه الغذاء، إلى جانب مساعدة الشرائح المحتاجة.. لافتًا إلى آخر الجهود التي بذلتها الجمعية خلال جائحة كورونا الأخيرة؛ إذ قامت بتوزيع دعم الوزارة عبر صندوق الدعم المجتمعي البالغ 7 ملايين ريال، تم توزيعها عن طريق الجمعيات الموجودة بالمنطقة، بإشراف مباشر من المدير العام لفرع الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لامتلاك مصنعَين للأعلاف، وآخر للسماد، عند توافُر الإمكانيات المادية والبشرية؛ وذلك للتعامل مع ما يرد إليها من فائض المزارعين من الخضراوات والفاكهة، من خلال توزيع غير الصالح للاستهلاك الآدمي؛ ليكون أعلافًا لأصحاب الدواجن والحيوانات.
وأشار إلى أن الجمعية لا يقتصر دورها على توزيع الطعام فقط، بل يمتد إلى التعامل مع الفائض من مناحي الحياة الأخرى غير الغذاء، كالملابس والأثاث وغيرها؛ لكي يستفيد المستهدفون منها من هذه النعم، والحفاظ عليها من رميها، معتمدة في ذلك على كادر سعودي بنسبة سعودة بلغت أكثر من 99 % رجالاً ونساء. وقد ذكرت منسقة العمل التطوعي الأستاذة سلمى الرحيلي أن عدد المتطوعين والمتطوعات الذين يربو عددهم على 1200 شخص يسهمون بشكل مباشر في تنفيذ مبادرات ومشاريع الجمعية من خلال العمل التطوعي الذي ينسجم مع تطلعات رؤية السعودية 2030.