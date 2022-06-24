"حقُّ الله".. "الأمر بالمعروف" بالشرقية تفعّل حملتها التوعوية

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية المحتوى التوعوي لحملة "حقُّ الله" على الشاشات الإعلانية بالشوارع العامة بالمنطقة.
وتهدف حملة "حقُّ الله" إلى تعزيز العقيدة الصحيحة ومعالجة ما يخالفها، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.
تأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي وبتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.