"حقُّ الله".. "الأمر بالمعروف" بالشرقية تفعّل حملتها التوعوية

تأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي وبتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.