حملة تعريفية بشأن سلامة الأضاحي في محافظة الخرمة

وتتضمّن الحملة التعريف بطرق اختيار الأضحية، وضمان خلوها من الأمراض، والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، إضافة إلى حث المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ نظراً لما تتميز به من وجود طاقم مدرّب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين للتأكّد من سلامة الذبائح، حفاظاً على صحة الجميع.