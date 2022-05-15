حملة للكشف المبكر عن هشاشة العظام بمستشفى عفيف

أعلن مستشفى عفيف عن بدء العمل بوحدة فحص كثافة العظام المتنقلة للكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام الذي سيستهدف فحص الفئات العمرية من 50 عاماً فأكثر.
يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاقة الحملة المخصصة للكشف المبكر عن هشاشة العظام، ضمن اهتمام تجمع الرياض الصحي الثالث لتعزيز برامج الصحة العامة.
وتم تدعيم الحملة بعربة متنقلة للفحص مزودة بالأجهزة الطبية وتدريب الفريق بالمهارات اللازمة بالإضافة إلى توفير جهاز (الديكسا) الذي يقيس كثافة العظام خلال وقت قياسي، وإعطاء كل مراجع نتيجة الاختبار على وجه السرعة؛ بهدف فحص كبار السن وإرشادهم إلى وسائل الوقاية من الإصابة بالهشاشة، خصوصًا لمن ناهزت أعمارهم الستين عامًا فأكثر.
وأوضح مستشفى عفيف أنه قام بتهيئة الموقع المناسب لوصول المراجعين بالجهة الجنوبية من المبنى الرئيس، وتسهيل استقبال المراجعين بشكل مباشر دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق خلال أوقات العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.