حملة للكشف المبكر عن هشاشة العظام بمستشفى عفيف

وتم تدعيم الحملة بعربة متنقلة للفحص مزودة بالأجهزة الطبية وتدريب الفريق بالمهارات اللازمة بالإضافة إلى توفير جهاز (الديكسا) الذي يقيس كثافة العظام خلال وقت قياسي، وإعطاء كل مراجع نتيجة الاختبار على وجه السرعة؛ بهدف فحص كبار السن وإرشادهم إلى وسائل الوقاية من الإصابة بالهشاشة، خصوصًا لمن ناهزت أعمارهم الستين عامًا فأكثر.