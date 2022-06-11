حوادث وإصابات.. "حصاد لمراجعي طوارئ مجمع الملك فيصل" بالطائف

وبيّن التقرير، وفقًا لما ذكره لـ"سبق"، متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، عدداً من الجوانب، من أهمها رصد عدد المراجعين اليومي خلال الربع الأول، حيث بلغ 688 حالة.