حوادث وإصابات.. "حصاد لمراجعي طوارئ مجمع الملك فيصل" بالطائف

أصدر قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، تقريره الإحصائي للربع الأول لعام 2022 م، وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمرضى المراجعين لقسم الطوارئ بلغ (61951) مراجعاً.
وبيّن التقرير، وفقًا لما ذكره لـ"سبق"، متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، عدداً من الجوانب، من أهمها رصد عدد المراجعين اليومي خلال الربع الأول، حيث بلغ 688 حالة.
وقال: رصد التقرير عدد المراجعين الذين كانت إصاباتهم نتيجة إصابات منزلية وحوادث سير 36,773 مراجعاً، فيما بلغت أعداد المراجعين للقسم غير المرتبطة بالحوادث والإصابات 25178 مراجعاً.