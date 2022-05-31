حوراء النسائي بالأفلاج يحتفي بخاتمة للقرآن وخريجة بمرتبة الشرف الأولى

احتفى نادي حوراء النسائي التابع لجمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، باثنتين من موظفاته تخرجت إحداهما في الجامعة بتفوق مع مرتبة الشرف الأولى، بينما أتمت الأخرى حفظ كتاب الله.
وفاجأت إدارة النادي موظفاتها أثناء الدوام بتجهيز حفل أعد لهن خصيصاً وقدمت التهاني والتبريكات والهدايا للموظفتين اللتين عبّرتا عن سعادتيهما البالغة بهذه المفاجأة وهذا التقدير من إدارة النادي وموظفاته.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي نادي حوراء النسائي إلى تثمين جهود موظفاته والعمل على إيجاد بيئة عمل بيئة جاذبة بالنادي وتوطيد علاقات الموظفات والإدارة وتعزيز روح الفريق الواحد التي يتسم بها الكادر الإداري.