حوراء النسائي بالأفلاج يحتفي بخاتمة للقرآن وخريجة بمرتبة الشرف الأولى

احتفى نادي حوراء النسائي التابع لجمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، باثنتين من موظفاته تخرجت إحداهما في الجامعة بتفوق مع مرتبة الشرف الأولى، بينما أتمت الأخرى حفظ كتاب الله.