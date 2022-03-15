حي الرحمانية بجدة ينظم مسابقة ثقافية ودينية بمشاركة أكثر من 50 شابًا

وأشار إلى أنه تم رصد جوائز عينية ونقدية للمتسابقين، كما تم منح دروع تقديرية للشباب على عدد من المحاور؛ منها المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في مصلى الحي، مضيفًا: لقي هذا المشروع نجاحًا كبيرًا ولله الحمد؛ فقد أصبح الشباب يحافظون على معظم الصلوات جماعة.