حي الرحمانية بجدة ينظم مسابقة ثقافية ودينية بمشاركة أكثر من 50 شابًا

أقام أهالي حي الرحمانية بمخطط السعيد بجدة، مسابقات ثقافية ودينية لشحذ همم الشباب وتهيئتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك، في بادرة ثقافية واجتماعية وتربوية.
وأوضح المشرف على البرنامج الموجه التربوي عبدالهادي أحمد الجهني، أنه في ظل تهاون الكثير من الشباب عن الصلاة وانصرافهم إلى الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والمباريات، فقد قام جيران المسجد بحي الرحمانية مخطط السعيد باستقطاب هذه الفئة من الشباب بعمل مسابقات دينية وثقافية نصف شهرية، شارك فيها أكثر من خمسين شابًا.
وأشار إلى أنه تم رصد جوائز عينية ونقدية للمتسابقين، كما تم منح دروع تقديرية للشباب على عدد من المحاور؛ منها المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في مصلى الحي، مضيفًا: لقي هذا المشروع نجاحًا كبيرًا ولله الحمد؛ فقد أصبح الشباب يحافظون على معظم الصلوات جماعة.