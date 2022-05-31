خبراء: تعميق ممارسات الحوكمة في التعليم يدعم بناء هيكل إداري فعَّال

وتطرقت الدكتورة أماني خلف في حديثها إلى واقع حوكمة مؤسسات التعليم في ضوء رؤية الوطن الطموحة 2030، التي أشارت فيها إلى أن حوكمة التعليم تهدف إلى بناء هيكل إداري فعال، وحماية حقوق جميع أصحاب المصالح، وتحقيق المزيد من الشفافية، والمصداقية، وإصلاح شؤون الموارد البشرية. كما تناولت في حديثها دور القادة في تطبيق الحوكمة من خلال تحليهم بالكفاءة الشخصية العالية، والقدرة على تحمُّل المسؤولية، مع القدرة على كسب الدعم، والحصول على ثقة الجمهور والمؤسسات التشريعية.