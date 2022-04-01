خدمة لـ150 ألف معتمر في رمضان.. برامج منوعة من مجمع "إمام الدعوة"

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم البرامج التي تخدم ضيوف الرحمن ومواكبة رؤية 2030 في خدمة الحجاج والمعتمرين، خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، عددًا من البرامج في شهر رمضان المبارك لعام 1443 تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية.