خدمة لـ150 ألف معتمر في رمضان.. برامج منوعة من مجمع "إمام الدعوة"

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم البرامج التي تخدم ضيوف الرحمن ومواكبة رؤية 2030 في خدمة الحجاج والمعتمرين، خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، عددًا من البرامج في شهر رمضان المبارك لعام 1443 تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية.
وتضم البرامج؛ برنامج تفسير القرآن الكريم في شهر رمضان؛ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، ويهدف إلى خدمة القرآن وتفسيره وتدبره، ويمنح إجازة بالسند المتصل ودبلومًا في التفسير مقدم من أكاديمية إمام الدعوة العلمية، وكذلك برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة ويستهدف تقديم 150 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة.
ومن ضمن البرامج السنوية الرمضانية التي تقدمها المؤسسة، مسابقة القرآن الكريم في عامها ودورتها الخامسة عشرة، وتهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري.