خطر السحر وتعزيز الانتماء.. تدشين حملتين لـ"الأمر بالمعروف" بقلوة

أطلق محافظ محافظة قلوة عبدالله بن حمدان العويدي، حملة "اعتزاز" وحملة ”إنّ الله لا يصلح عمل المفسدين”، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمقر هيئة محافظة قلوة.
واستمع "العويدي" لشرح مُفصل عن أهداف الحملتين ومضامينهما من رئيس الهيئة إبراهيم بن خضر الغامدي.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي، أن حملة اعتزاز تأتي لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة وبمنجزات الوطن العزيز.
وأضاف: بينما تهدف حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها، مبينًا أن هذه الحملات التوعوية تنطلق بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.