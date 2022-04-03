خطر السحر وتعزيز الانتماء.. تدشين حملتين لـ"الأمر بالمعروف" بقلوة

وأضاف: بينما تهدف حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها، مبينًا أن هذه الحملات التوعوية تنطلق بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.