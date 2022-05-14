خلال شهر عمل.. بلدية بيشة تُنهي صيانة 700 فانوس إنارة في الطرق والحدائق والأحياء والقرى السكنية

كثفت بلدية بيشة خلال الشهر الماضي أعمال صيانة الإنارة؛ إذ تم الانتهاء من صيانة 700 فانوس في الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق والأحياء والقرى السكنية، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الخدمات البلدية، والحرص على توفير الإمكانات، وتعزيز العمل البلدي، والنهوض بجودة خدماته.
وفي ضوء ذلك، أنهت بلدية المحافظة صيانة 700 فانوس في الكثير من المواقع المتنوعة بعد حصر أعمدة الإنارة، واستكمال الأعمال المتبقية الخاصة بها. وتأتي هذه الجهود البلدية استمرارًا للأعمال البلدية التي شملت الكثير من المواقع والمرافق الرامية للتحسين والتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، التي منها أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة، التي يندرج تحتها القيام بجولات دورية على شبكة الإنارة؛ وذلك للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والقواطع، وخلوِّها من وجود أي تماس كهربائي، مع التشديد على أهمية كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج بجودة وكفاءة عالية.
وتعمل بلدية المحافظة على استمرار تلك الجهود أولاً بأول بهدف المتابعة والصيانة لشبكة الإنارة بجميع أحياء وشوارع المحافظة بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة، والتعامل مع البلاغات الواردة عبر 940، وإغلاقها في وقت قياسي، إلى جانب المشاريع والأعمال الخاصة بتحسين المشهد الحضري.