خلال شهر عمل.. بلدية بيشة تُنهي صيانة 700 فانوس إنارة في الطرق والحدائق والأحياء والقرى السكنية

وفي ضوء ذلك، أنهت بلدية المحافظة صيانة 700 فانوس في الكثير من المواقع المتنوعة بعد حصر أعمدة الإنارة، واستكمال الأعمال المتبقية الخاصة بها. وتأتي هذه الجهود البلدية استمرارًا للأعمال البلدية التي شملت الكثير من المواقع والمرافق الرامية للتحسين والتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، التي منها أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة، التي يندرج تحتها القيام بجولات دورية على شبكة الإنارة؛ وذلك للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والقواطع، وخلوِّها من وجود أي تماس كهربائي، مع التشديد على أهمية كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج بجودة وكفاءة عالية.