خلال لقاء "رمضان الخير".. "الإعاقة السمعية" بالشرقية تستعرض أبرز مبادراتها

استعرضت مدير فرع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية أروى بنت أحمد الدوسري أبرز المبادرات والخدمات التي قدّمها فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية لفئة الصم وضعاف السمع، ومن ذلك توفير السماعات الطبية مجاناً، وإعانة مالية للصم وضعاف السمع، وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة، وكذلك صرف إعانة مالية للمقبلين على الزواج، وكذلك دورات تطويرية للصم وضعاف السمع في مختلف المجالات، إلى جانب تنظيم دورات للأشخاص السامعين في لغة الإشارة.
وأوضحت في لقاء نظمته الجمعية بعنوان "رمضان الخير" بمشاركة 120 من ذوي الإعاقة السمعية أن الجمعية سعت إلى توظيف ذوي الإعاقة السمعية، مشيرةً إلى أن من ضمن برامج الجمعية العمل على تشجيع التطوع والمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة على مستوى المنطقة والمملكة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتوظيف الأشخاص الصم وضعاف السمع وتمكينهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم، وكان لها العديد من المبادرات التي تُشكر عليها.
وأضافت "الدوسري": الجمعية دأبت على خدمة وتطوير الصم وضعاف السمع في المنطقة الشرقية الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكانت لها جهود كبيرة في التوعية بالصم وضعاف السمع وثقافتهم ولغة الإشارة.
وألمحت إلى أن هذا الاهتمام بهذه الشريحة جاء نتيجة للتوجيهات السديدة من قادة هذا الوطن، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لبرامج ومبادرات الجمعية، حيث حرصت القيادة الرشيدة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشتملت "رؤية المملكة 2030" على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق ذلك.
وقد تضمّن البرنامج العديد من الفقرات؛ منها تنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا وكذلك محاضرة توعوية وتكريم الداعمين والشركاء لبرامج ومبادرات الجمعية.