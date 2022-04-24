خلال لقاء "رمضان الخير".. "الإعاقة السمعية" بالشرقية تستعرض أبرز مبادراتها

وألمحت إلى أن هذا الاهتمام بهذه الشريحة جاء نتيجة للتوجيهات السديدة من قادة هذا الوطن، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لبرامج ومبادرات الجمعية، حيث حرصت القيادة الرشيدة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشتملت "رؤية المملكة 2030" على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق ذلك.