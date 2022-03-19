خلال 3 شهور .."تنمية النظيم والجنادرية" تنظم 12 برنامجًا لتطوير المهارات الذاتية

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية 12 برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من العام 2022م، تنوعت بين البرامج الحضورية وعن بعد.
وقد استهدفت البرامج أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، واستلمت قوائم البرامج على: القدرات الشاملة (أكثر من مرة)، دراستي أسهل، المهارات الأساسية، التعامل مع منصة العمل التطوعي، التربية الإبداعية، إدارة اللقاءات عبر zoom، التصوير بالجوال، والوقاية من المخدرات.
وتأتي هذه البرامج ضمن الخطة السنوية للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، والتي تحتوي على العديد من البرامج والأنشطة، خلال هذا العام.
فيما تستعد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية لإطلاق برامج الخياطة والتجميل بعد شهر رمضان المبارك في نسخة جديدة تستهدف الكثير من التطوير.
ويشتمل برنامج الخياطة على التعرف على أنواع المكائن وطريقة صيانتها واستخداماتها، أساسيات الخياطة، معرفة الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات.
وتشتمل برامج الخياطة تصميم وإنتاج بعض القطع والملبوسات: جلابيات وفساتين أطفال ـ خداديات ـ إحرام صلاة ـ سجادة ـ مفرش طاولة، فيما يشتمل برنامج التجميل على أساسيات فن المكياج، احتراف المكياج، تصفيف الشعر. وغيرها.
يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، تأسست قبل 20 عامًا، وتحديد في العام 1423هـ بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (117)، وتعنى بالبرامج التعليمية والثقافية والأسرية والاقتصادية وغيرها من البرامج التنموية.