خلال 3 شهور .."تنمية النظيم والجنادرية" تنظم 12 برنامجًا لتطوير المهارات الذاتية

وقد استهدفت البرامج أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، واستلمت قوائم البرامج على: القدرات الشاملة (أكثر من مرة)، دراستي أسهل، المهارات الأساسية، التعامل مع منصة العمل التطوعي، التربية الإبداعية، إدارة اللقاءات عبر zoom، التصوير بالجوال، والوقاية من المخدرات.