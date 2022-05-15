خلال 5 أشهر.. "55" ملتقى لتأهيل منسوبي مكاتب الضمان بالرياض ومحافظاتها

نفذت مكاتب الضمان التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة الأشهر الماضية أكثر من "55" برنامجًا تدريبيًا ومبادرة وملتقى لمستفيديها الضمانيين من الجنسين في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وتضمنت هذه البرامج والمبادرات على أكثر المجالات التي يحتاج إليها سوق العمل مثل أعمال السكرتارية والعلاقات العامة والأعمال الحرفية واليدوية وكذلك الحاسب الآلي كما عقدت المكاتب خلال الفترة نفسها مجموعة من الاتفاقيات مع جهات القطاع الخاص وغير الربحي لتوفير فرص التدريب والتوظيف للمتدربين وبعض المزايا الأخرى وأبرز هذه الاتفاقيات كانت مع الغرفة التجارية الصناعية وجمعية إنسان لرعاية الأيتام وبعض مراكز العلاج الطبيعي والعلاجي والمراكز التجارية المعروفة.
وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي بأن هذه البرامج التدريبية تعد إحدى أدوات التمكين التي تحرص مكاتب الضمان بالرياض والمحافظات التابعة لها على تنفيذها بشكل دوري بهدف تأهيل ودعم مستفيدي الضمان القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية، بالإضافة إلى تقديم عددٍ من الخدمات التي تدعم الأعمال الريادية والمشروعات الإنتاجية لهم.