خلال 5 أشهر.. "55" ملتقى لتأهيل منسوبي مكاتب الضمان بالرياض ومحافظاتها

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي بأن هذه البرامج التدريبية تعد إحدى أدوات التمكين التي تحرص مكاتب الضمان بالرياض والمحافظات التابعة لها على تنفيذها بشكل دوري بهدف تأهيل ودعم مستفيدي الضمان القادرين على العمل ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية، بالإضافة إلى تقديم عددٍ من الخدمات التي تدعم الأعمال الريادية والمشروعات الإنتاجية لهم.