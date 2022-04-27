"خيرية الأفلاج" تنظم إفطار لـ 1700 صايم يوميًا خلال رمضان

ويقيم على هذا البرنامج أربع فرق تطوعية أشركتهم خيرية الأفلاج بهدف تعزيز سبل التعاون وإشراك الغير بالخير، حيث وصل عدد المتطوعين إلى (120) متطوعًا، فيما بلغ مبلغ مصروفات البرنامج لهذا العام نحو 350,000 ريال.