"خيرية الأفلاج" تنظم إفطار لـ 1700 صايم يوميًا خلال رمضان

تقيم جمعية الأفلاج الخيرية برنامج إفطار الصائمين لعام 1443هـ في عدد 10 مواقع متفرقة بالمحافظة يستفيد منه 1700 صائم يوميًا.
ويقيم على هذا البرنامج أربع فرق تطوعية أشركتهم خيرية الأفلاج بهدف تعزيز سبل التعاون وإشراك الغير بالخير، حيث وصل عدد المتطوعين إلى (120) متطوعًا، فيما بلغ مبلغ مصروفات البرنامج لهذا العام نحو 350,000 ريال.
فيما نوه رئيس الجمعية عبدالرحمن أبودجين بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي لجمعية القيام ببرنامج إفطار الصائمين لهذا العام، مثمنًا في الوقت نفسه لرئيس مركز التنمية بمحافظة الأفلاج متابعته الدائمة لمشروع الإفطار ولوقف الملك عبدالله لوالديه لتكفله بموقع جامع الملك في الأفلاج.
وشكر "أبودجين" الداعمين لتبرعهم بالتكفل بالمواقع الأخرى والذي من خلاله استطاعت الجمعية أن تخدم العمالة المحتاجة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى إلى تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة وفق صلاحيتها.