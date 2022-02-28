"خيرية الخطة" بحائل توزع الكسوة الشتوية على 134 مستفيدًا

أنهت الجمعية الخيرية بمدينة الخطة التابعة لمنطقة حائل، توزيع الكسوة الشتوية على 134 مستفيدًا من الجمعية، بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل.

وتفصيلاً، أوضح مدير جمعية الخطة الخيرية، مطر بن مسير الشمري لـ"سبق"؛ أن توزيع الكسوة الشتوية تأتي ضمن برامج الجمعية المتنوعة.

وأضاف: "اليوم أكملنا توزيع الكسوة الشتوية المتنوعة على 134 مستفيدًا من الجمعية مستحقين لها، مشيرًا إلى أن عمل الجمعية مستمر من خلال البحث والدراسة والتحري لكل مستحق تنطبق عليه الشروط للاستفادة من مختلف البرامج المتنوعة بالجمعية".

واختتم مدير خيرية الخطة، مقدمًا شكره وتقديره لكل من أسهم من المحسنين وفاعلي الخير بدعم الجمعية لخدمة المستفيدين من برامجها.