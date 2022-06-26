"خيريةُ صعوبات التعلُّم" تنظِّم علاجًا وتخاطبًا عبر منصة "تبرُّع"

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، أهمية التعاون والتكاتف والتعاضد مع الجمعية، والصدقة وبذل المال في سبل الخير والعطاء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" سورة البقرة "274". وبالحديث الشريف عن أبي هُريرة ـ رضي الله عنه ـ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ". "رواه مسلم".