"خيرية نجران" تبدأ توزيع السلال الرمضانية.. الأحد المقبل

وصرح المدير التنفيذي عبده عطيف بأن الزملاء في إدارة خدمات المستفيدين بالتعاون مع المتطوعين قد بدؤوا في إعداد وتجهيز السلال الرمضانية التي سيتم توزيعها على المستفيدين اعتبارًا من الأحد القادم 24 شعبان على المستفيدين.