"خيرية نجران" تبدأ توزيع السلال الرمضانية.. الأحد المقبل

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في تجهيز السلال الغذائية المتكاملة بمشاركة المتطوعين، التي سيتم توزيعها على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.
وصرح المدير التنفيذي عبده عطيف بأن الزملاء في إدارة خدمات المستفيدين بالتعاون مع المتطوعين قد بدؤوا في إعداد وتجهيز السلال الرمضانية التي سيتم توزيعها على المستفيدين اعتبارًا من الأحد القادم 24 شعبان على المستفيدين.
وتستهدف "خيرية نجران" أكثر من 2000 أسرة، وسيكون التوزيع بمقر الجمعية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والمسائية.
يشار إلى أن سلة المواد الغذائية تتضمن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب، وغيرها، وتأتي هذه السلال ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لخدمة الأسر على مدار العام بدعم ومشاركة أهل البر والعطاء من المحسنين.