"خيرية نجران" تُجهِّز 10 آلاف وجبة طازجة لإفطار الصائمين

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفرق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين في المواقع المحددة للجمعية.