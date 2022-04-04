"خيرية نجران" تُجهِّز 10 آلاف وجبة طازجة لإفطار الصائمين

نفَّذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفرق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين في المواقع المحددة للجمعية.
وأضاف "عطيف" بأن مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، بواقع 10 آلاف وجبة طازجة، تبلغ قيمة الوجبة الواحدة منها 12 ريالاً، بإجمالي 120 ألفًا. ويهدف المشروع إلى تعزيز تكافل المجتمع وترابطه، وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في المشروع.