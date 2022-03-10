"خيرية" نجران تعقد شراكة مع جمعيتي "شمعة أمل" و"نور"

وقال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية، عبده عطيف، إن مشروع توزيع الأسرة الطبية، جاء بدعم من منصة "إحسان" الخيرية بتكلفة 170 ألف ريال، حيث باشرت اللجان والفرق التطوعية زيارة المنازل وتوزيع الأسرة الطبية.