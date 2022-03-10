مناطق
"خيرية" نجران تعقد شراكة مع جمعيتي "شمعة أمل" و"نور"
لتوزيع الأسرة الطبية على المحتاجين
وقعت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عقد شراكة مع جمعيتي "شمعة أمل" لذوي الاحتياجات الخاصة، و"نور" النسائية لخدمة ذوي الإعاقة، لتوزيع الأسرة الطبية على المحتاجين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية، عبده عطيف، إن مشروع توزيع الأسرة الطبية، جاء بدعم من منصة "إحسان" الخيرية بتكلفة 170 ألف ريال، حيث باشرت اللجان والفرق التطوعية زيارة المنازل وتوزيع الأسرة الطبية.
وأضاف "عطيف": يأتي عقد الشراكة مع جمعيتي "شمعة أمل" و"نور النسائية"، من منطلق تفعيل الشراكات والتعاون بين الجهات في القطاع غير الربحي من خلال تشكيل لجنة مشتركة لإيصال الأسرة الطبية لمنازل المستفيدين.