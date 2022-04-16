خيرية نجران تنفذ "فوانيس النافورة الرمضانية" لدعم الأسر المنتجة

وأضاف "عطيف" أن الفعالية تضمنت مسرحًا للأسرة والطفل، فضلًا عن مشاركة الهلال الأحمر من خلال توعية زوار الفعالية عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك مشاركة بنك التنمية الاجتماعية من خلال شرح للزوار عن المنتجات التي يقدمها البنك، والتي تضمنت حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي ومنتجات ادخارية موجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوو الدخل المحدود.