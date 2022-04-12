"دانية بنت عبد الله" ترعى الحفل التعريفي لجمعية الرضاعة الطبيعية

دشنت جمعية الرضاعة الطبيعية حفلها التعريفي الأول برعاية الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود، وذلك في القاعة الكبرى بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالعاصمة الرياض.

تم خلال الحفل التعريف بالجمعية وأنشطتها وخدماتها وتكريم عددٍ من المرشدات الصحيات، وفي فقرة المشاركات تم استعراض عددٍ من التجارب لأمهات عاملات مرضعات وتم تقديم شهادات ودروع تذكارية للمكرمات.

افتتحت الحفل الدكتورة فاطمة الجعوان رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء الجمعية وعددٍ من سيدات المجتمع والشخصيات الأكاديمية والإعلامية، كما حضرت الحفل وشاركت ضمن برنامجه الدكتورة نوف العجمي وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون الطالبات.

من جانب آخر شددت الأميرة دانية بنت عبد الله في كلمتها على أهمية جمعية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في التوعية والتثقيف المجتمعي.