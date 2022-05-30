لتطوير بيئة العمل وتفعيل كل السبل التي تضمن العدل والمساواة بين الموظفين

دشنت نظام بصمة العين.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تواصل رحلة التحول الرقمي

سبق - الرياض

واصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون رحلة التحول الرقمي التي تشهدها حيث دشن الرئيس التنفيذي محمد بن فهد الحارثي وقيادات الهيئة، نظام بصمة العين، بالإضافة إلى تطبيق الحضور والانصراف للموظفين والموظفات في مقر الهيئة بالرياض.

وبيّن "الحارثي" أن تفعيل النظام يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل، والتحول الرقمي من خلال تفعيل كل السبل التي تضمن العدل والمساواة بين كل الموظفين، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية في بيئة محفزة، وأبدى الرئيس التنفيذي ثقته بمنسوبي الهيئة، وكفاءة موظفيها، وسعيهم إلى تحقيق النقلة النوعية التي يتمناها كل متطلع لمستقبل الهيئة بما يحقق لها النجاح المنشود.

يُذكر أن الهيئة أعلنت عن اعتماد استراتيجيتها الجديدة من مجلس إدارتها، بالإضافة إلى إطلاق عددٍ من المشروعات في التي تُسهم في مرحلة التحفيز الوظيفي من أهمها مشروع تحول رأس المال البشري.