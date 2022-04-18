"دعم الأوقاف" يعتمد استراتيجية الجمعية للخمسة أعوام المقبلة

من جهته أكد المدير التنفيذي للجمعية صالح اليوسف أن رؤية الجمعية ترتكز على التمكين المالي للقطاع الوقفي وتحقيق الاستدامة للمنظمات الخيرية، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس أقر عددًا من المواضيع المهمة التي تساهم في تحقيق مستهدفات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.