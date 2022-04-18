"دعم الأوقاف" يعتمد استراتيجية الجمعية للخمسة أعوام المقبلة

عقد مجلس إدارة جمعية "دعم الأوقاف" والتي تعتبر أول جمعية أهلية متخصصة في الأوقاف تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، اجتماعه الثاني في دورته الأولى برئاسة الشيخ راجس بن أحمد الشرافي رئيس المجلس في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.
واطلع المجلس على سير الأعمال بالجمعية وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها اعتماد استراتيجية الجمعية للخمس سنوات القادمة التي تركز على أربعة محاور وهي تصميم وبناء حلول وممكنات مالية، وشراكات لتعزيز القدرات المالية، وتفعيل الأوقاف المعطلة والمتعثرة، والتميز المؤسسي.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس هوية الجمعية عبر شعارها الذي يعكس في مدلولاته الرؤية والرسالة والأهداف، إضافة إلى الهوية البصرية التي تشمل نمط الخطوط والألوان والمشاريع التسويقية التي تعمل عليها الجمعية وفقاً لأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة، وطرق التواصل الفعّال مع الجمعيات الأخرى لتقديم الخدمات لهم للخروج بصورة ذهنية وانطباع إيجابي أمام عملاء الجمعية بمختلف شرائحهم.
كما اعتمد المجلس القوائم المالية لعام 2021م التي أعدها المراجع الخارجي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022م.
من جهته أكد المدير التنفيذي للجمعية صالح اليوسف أن رؤية الجمعية ترتكز على التمكين المالي للقطاع الوقفي وتحقيق الاستدامة للمنظمات الخيرية، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس أقر عددًا من المواضيع المهمة التي تساهم في تحقيق مستهدفات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
ودعا "اليوسف" جميع المنظمات العاملة في القطاع الثالث التواصل مع الجمعية فيما يخص الأوقاف التي تحتاج للتطوير والاستثمار، منوهًا بأنهم يعملون مع جميع الجهات بالقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفاتهم، وتقديم الحلول الاستثمارية المميزة ويسعون لابتكار كيفية جذب الأوقاف، وإدارتها بالطرق الحديثة.