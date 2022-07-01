"دعوة أجياد" توزع أكثر من "6000" حقيبة لمساعدة الحجاج في أداء المناسك

يذكر أن جمعية الدعوة بأجياد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات التوعوية والدعوية لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ، والتي تتمثل في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية، ومحاضرات ودروس علمية، إضافة إلى ذلك تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية.