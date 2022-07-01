"دعوة أجياد" توزع أكثر من "6000" حقيبة لمساعدة الحجاج في أداء المناسك
وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة أكثر من "6000" حقيبة على ضيوف الرحمن، تتضمن الاحتياجات اللازمة التي تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتأتي الهدايا ضمن مشروع حفاوة ضيف الرحمن الذي تنظمه الجمعية في عامه الخامس على التوالي.
وتفصيلًا: تحتوي الحقيبة على سجادة صلاة فاخرة، وسبحة إلكترونية، ومنديل، وحافظات مياه، ومظلة شمسية، ومطويات خاصة بمناسك الحج والعمرة، ومصحف مترجم بلغات مختلفة؛ حيث شارك في تنفيذ المشروع مجموعة من المتطوعين والمتطوعات.
يذكر أن جمعية الدعوة بأجياد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات التوعوية والدعوية لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ، والتي تتمثل في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية، ومحاضرات ودروس علمية، إضافة إلى ذلك تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية.