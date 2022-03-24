دورة الخدمة الاجتماعية في إدارة أزمة كورونا.. ملتقى علمي بإرادة الرياض

اختتم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ملتقاه العلمي الذي نظمه بالتعاون مع الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية الصحية بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية أثناء وبعد جائحة كورونا" بمناسبة شهر الخدمة الاجتماعية 2022م الذي يقام هذا العام تحت شعار "هذا هو أوان الخدمة الاجتماعية"، وتمت إقامته عبر تطبيق (zoom) وشارك في تقديمه نخبة من المختصين ما بين أكاديميين ومهنيين.