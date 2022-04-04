دورة المدارس الرياضية بـ"تعليم محايل" تستأنف نشاطها بعد انقطاع 3 سنوات

استأنفت دورة المدارس بـ"تعليم محايل عسير" مساء أمس حضورها بعد انقطاع استمر ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا.
وتفصيلاً، فقد دشن منصور بن عبدالله آل شريم، مدير التعليم بمحايل، الدورة الرياضية المدرسية في دورتها الثالثة بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات بفعل جائحة كورونا التي عطلت عدة جوانب في الحياة.
وقال "آل شريم" لـ"سبق": "نحمد الله أن عادت الحياة لطبيعتها قبل الجائحة، وما كان ذلك ليكون لولا فضل الله أولاً ثم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين في التصدي لذلك الوباء".
وقدم "آل شريم" عظيم شكره للقيادة ولأمير منطقة عسير ولوزير التعليم على ما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية في مختلف وشتى الجوانب، وبينها الجانب الرياضي والأنشطة اللاصفية، مثمنًا لمنسوبي إدارته جهودهم في التجهيز والإعداد والإخراج والمتابعة وكل ما يتعلق بالدورة.
وأبان مدير التعليم بمحايل أن عدد الفرق 331 فريقًا تحتضن قرابة ثلاثة آلاف طالب مشارك يتوزعون على سبعة ملاعب، ويمثلون 104 مدارس.