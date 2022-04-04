دورة المدارس الرياضية بـ"تعليم محايل" تستأنف نشاطها بعد انقطاع 3 سنوات

وقدم "آل شريم" عظيم شكره للقيادة ولأمير منطقة عسير ولوزير التعليم على ما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية في مختلف وشتى الجوانب، وبينها الجانب الرياضي والأنشطة اللاصفية، مثمنًا لمنسوبي إدارته جهودهم في التجهيز والإعداد والإخراج والمتابعة وكل ما يتعلق بالدورة.