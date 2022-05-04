"دور الإيواء" بالرياض تعايد المسنين وذوي الإعاقة والأيتام عبر "91" فعالية ترفيهية

استقبلت مسنات دار الرعاية الاجتماعية بالرياض عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد ثم تقديم الهدايا والتهاني والتبريكات لأطفال الحي المصلين، وذلك ضمن "91" فعالية أطلقتها دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام بمشاركة مجموعة من منسوبيها المكلفين.
وتنوعت الفعاليات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، احتفالات داخلية تخللها تبادل التهاني والتبريكات بالعيد وتوزيع المعايدات والهدايا العينية ومشاركات خارجية في الفعاليات العامة التي أقيمت في مواقع مختلفة من العاصمة الرياض ومحافظاتها، وتضمنت العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة مثل مسيرة العيد والعروض المسرحية والثقافية والمسابقات والألعاب الحركية الأخرى.
وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن الوزارة تحرص سنوياً ومنذ وقت مبكر على إحياء كافة المناسبات العامة "الدينية والوطنية والاجتماعية "داخل دور المسنين والمسنات ومراكز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الحضانة والتربية للأيتام ودور رعاية الأحداث والفتيات كجزء من الرعاية المتكاملة التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها بما يدعم تواصلهم مع كافة فئات المجتمع، ويعزز من مواهبهم ويفرغ طاقاتهم عن طريق المشاركة الإيجابية في العديد من الفعاليات خلال احتفالات العيد.