"دور الإيواء" بالرياض تعايد المسنين وذوي الإعاقة والأيتام عبر "91" فعالية ترفيهية

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن الوزارة تحرص سنوياً ومنذ وقت مبكر على إحياء كافة المناسبات العامة "الدينية والوطنية والاجتماعية "داخل دور المسنين والمسنات ومراكز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الحضانة والتربية للأيتام ودور رعاية الأحداث والفتيات كجزء من الرعاية المتكاملة التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها بما يدعم تواصلهم مع كافة فئات المجتمع، ويعزز من مواهبهم ويفرغ طاقاتهم عن طريق المشاركة الإيجابية في العديد من الفعاليات خلال احتفالات العيد.